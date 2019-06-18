Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
16:32 18.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков. Уполномоченный по правам человека в России отметила, что сегодня за продажу мака пострадало большое число людей, которых нельзя назвать общественно опасными.
«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешённый к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продаёт каждому понемногу, а в целом за день получается большой объём продажи этого пищевого мака», — рассказала Москалькова, отметив, что за такое нарушение люди получают «очень высокие сроки наказания».
Омбудсмен добавила, что в настоящее время работа над изменениями в 228 статье Уголовного кодекса продолжается.
«Цель нашего проекта — либерализация и создание не только в Уголовном кодексе, но и в Уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты сбора доказательств по этой статье. Именно она вызывает сегодня больше всего вопросов», — заключила Москалькова. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 18.06.2019
- Законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут внесен в Госдуму
- 17:00 18.06.2019
- Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний - официальный представитель
- 16:12 18.06.2019
- Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой - Меркель
- 16:00 18.06.2019
- В МВД Казахстана сообщили о задержании на митингах 4 тысяч человек
- 15:32 18.06.2019
- Сергей Шойгу перешел на гиперзвук
- 15:12 18.06.2019
- В Кремле следят, но не вмешиваются в ситуацию на границе Чечни и Дагестана
- 15:00 18.06.2019
- Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
- 14:32 18.06.2019
- Машинам будут присваивать госномера региона, где зарегистрирован владелец - законопроект
- 14:12 18.06.2019
- Верховный суд ликвидировал три партии
- 14:00 18.06.2019
- Власти Египта запретили хоронить экс-президента Мурси на семейном кладбище
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать