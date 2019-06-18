Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков. Уполномоченный по правам человека в России отметила, что сегодня за продажу мака пострадало большое число людей, которых нельзя назвать общественно опасными.

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешённый к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продаёт каждому понемногу, а в целом за день получается большой объём продажи этого пищевого мака», — рассказала Москалькова, отметив, что за такое нарушение люди получают «очень высокие сроки наказания».



Омбудсмен добавила, что в настоящее время работа над изменениями в 228 статье Уголовного кодекса продолжается.



«Цель нашего проекта — либерализация и создание не только в Уголовном кодексе, но и в Уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты сбора доказательств по этой статье. Именно она вызывает сегодня больше всего вопросов», — заключила Москалькова. Говорит Москва