0
0
0
НОВОСТИ

Угрозы Вашингтона ввести санкции за гранью здравого смысла - Рябков

18:30 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы Вашингтона ввести ограничительные меры за выполнение резолюции Совбеза ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не соответствуют здравому смыслу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментарий которого размещен во вторник на сайте МИД РФ.

"В соответствии с международным правом, США обязаны немедленно вернуться к выполнению всех обязательств по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, снять все восстановленные ими с мая 2018 года санкции против Ирана и перестать создавать препятствия планомерному осуществлению договоренностей всеми другими странами, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Угрозы США применить санкции за выполнение решений Совета Безопасности со всей очевидностью находятся за гранью здравого смысла".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 18.06.2019
Наземные станции РФ и КНР смогут принимать данные со спутников каждой из этих стран
0
108
17:12 18.06.2019
Законопроект о бесплатной парковке первые 10 минут внесен в Госдуму
0
145
17:00 18.06.2019
Платини был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний - официальный представитель
0
157
16:32 18.06.2019
Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
0
177
16:12 18.06.2019
Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой - Меркель
0
225
16:00 18.06.2019
В МВД Казахстана сообщили о задержании на митингах 4 тысяч человек
0
218
15:32 18.06.2019
Сергей Шойгу перешел на гиперзвук
0
287
15:12 18.06.2019
В Кремле следят, но не вмешиваются в ситуацию на границе Чечни и Дагестана
0
254
15:00 18.06.2019
Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
0
290
14:32 18.06.2019
Машинам будут присваивать госномера региона, где зарегистрирован владелец - законопроект
0
349

Возврат к списку