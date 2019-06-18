Угрозы Вашингтона ввести санкции за гранью здравого смысла - Рябков

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы Вашингтона ввести ограничительные меры за выполнение резолюции Совбеза ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не соответствуют здравому смыслу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментарий которого размещен во вторник на сайте МИД РФ.

"В соответствии с международным правом, США обязаны немедленно вернуться к выполнению всех обязательств по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, снять все восстановленные ими с мая 2018 года санкции против Ирана и перестать создавать препятствия планомерному осуществлению договоренностей всеми другими странами, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Угрозы США применить санкции за выполнение решений Совета Безопасности со всей очевидностью находятся за гранью здравого смысла".



