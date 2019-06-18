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Мосгорсуд не видит оснований для привлечения к ответственности судьи по делу Голунова

19:15 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"За что? Вы же сами кричали после принятого тогда судьей решения (об избрании домашнего ареста - прим. ТАСС): "Слава российскому правосудию!" - сказала журналистам Егорова, отвечая на вопрос о возможности наказания для судьи Никулинского районного суда Михаила Максимова.

Отвечая на вопрос, почему судья Максимов не прекратил уголовное дело из-за недостаточности доказательств вины Голунова, глава Мосгорсуда ответила: "Приговора, которым признали, что эти наркотики были подброшены, нет. Судья имел документы и по ним принимал решение, а за принятое решение мы не наказываем, и оно не отменено".



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