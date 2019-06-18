В Луганске начал работу Центр содействия оформлению гражданства РФ
20:30 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации открылся в Луганске при Министерстве юстиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщил представитель департамента государственной регистрации Андрей Гребенщиков.
"С 18 июня 2019 года начал работу Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации при Министерстве юстиции ЛНР", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
Гребенщиков добавил, что центр оказывает нотариальные услуги по заверению документов, необходимых для оформления гражданства Российской Федерации. "В основном таким документом является свидетельство о рождении лица, не достигшего 18 лет", - уточнил он.
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