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Более 40 человек убиты в результате нападения на деревни в Мали

21:30 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 41 человек был убит в результате нападений на две деревни в центральной части Мали. Об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в местной администрации.

Жертвами атак на деревни Йоро и Гангафани, произошедших в понедельник вечером, стали представители местной народности догонов. В связи с этим наблюдатели полагают, что причиной преступления, скорее всего, стали межэтнические конфликты.

Сообщается, что около сотни нападавших людей прибыли в деревни на мотоциклах. Местные комментаторы считают, что они могут принадлежать к народности фулани, которая традиционно враждует с догонами.

Насилие на этнической почве стало частым явлением в Мали. Ранее в текущем месяце в результате нападения неустановленных лиц на населенный пункт Собан в центральной части Мали погибли около 100 мирных граждан.

В марте резня, унесшая жизни более 160 малийцев, произошла в населенном пункте Огоссагу.

Число жертв межобщинной розни в Мали только в 2018 году, по данным ООН, составило около 500 человек.

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