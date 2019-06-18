Трамп не хочет войны с Ираном - Помпео

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил журналистам во вторник на базе ВВС Макдилл во Флориде, где он встречался с представителями Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Трансляцию вел телеканал Си-спэн.

"Президент Трамп не хочет войны [с Ираном], и мы будем продолжать передавать это сообщение, делая вещи, необходимые для защиты американских интересов в регионе", - сказал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что США продолжат предоставлять дополнительную информацию об атаках на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон ранее возложил на Тегеран. При этом Помпео призвал "не фокусироваться только на этих двух нападениях", поскольку, по его словам, с начала мая есть и другие примеры "атак со стороны Ирана в регионе".

Как отметил госсекретарь, он обсудил с представителями СЕНТКОМ ситуацию вокруг Ирана, в том числе решение об отправке дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих на Ближний Восток. "Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов. Я знаю, что солдаты, матросы, летчики, морские пехотинцы из СЕНТКОМ готовы отвечать на любую угрозу, которую Иран может представлять для США", - добавил он.



