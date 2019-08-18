Джереми Корбин просит выразить вотум недоверия новому британскому правительству
10:05 15.08.2019 Источник: Газета.Ru
Глава британских лейбористов Джереми Корбин написал другим руководителям партий и депутатам парламента письмо с просьбой выразить вотум недоверия правительству нового премьера страны Бориса Джонсона. Об этом он написал в твиттере.
По словам Корбина, необходимо остановить катастрофический «бестселлер без сделки» и позволить людям решать будущее страны.
В документе говорится, что вотум недоверия правительству премьера стоит вынести на голосование при первой возможности. Он также просит британских депутатов помочь ему остановить Brexit без сделки.
«У правительства нет мандата на выход без сделки, и референдум 2016 года не дает мандата на выход из ЕС без сделки», — отметил Корбин. Газета.Ru
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