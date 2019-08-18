0
0
1240
НОВОСТИ

Джереми Корбин просит выразить вотум недоверия новому британскому правительству

10:05 15.08.2019 Источник: Газета.Ru

Глава британских лейбористов Джереми Корбин написал другим руководителям партий и депутатам парламента письмо с просьбой выразить вотум недоверия правительству нового премьера страны Бориса Джонсона. Об этом он написал в твиттере.

По словам Корбина, необходимо остановить катастрофический «бестселлер без сделки» и позволить людям решать будущее страны.

В документе говорится, что вотум недоверия правительству премьера стоит вынести на голосование при первой возможности. Он также просит британских депутатов помочь ему остановить Brexit без сделки.

«У правительства нет мандата на выход без сделки, и референдум 2016 года не дает мандата на выход из ЕС без сделки», — отметил Корбин.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 17.08.2019
В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
0
307
20:51 17.08.2019
Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
0
351
20:07 17.08.2019
Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
0
382
18:33 17.08.2019
Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
0
338
18:25 17.08.2019
В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
0
390
16:45 17.08.2019
Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
0
476
16:10 17.08.2019
"Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
0
576
15:30 17.08.2019
Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
0
533
14:50 17.08.2019
В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
0
545
14:40 17.08.2019
Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
0
564

Возврат к списку