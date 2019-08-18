РФ может наложить запрет на экспорт леса в Китай

10:20 Источник: РБК

Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявилглава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал Кобылкин.



Он добавил, что в Китае за природу отвечают три министра и он уже попросил правоохранителей из КНР подключиться к решению проблемы, поскольку ему «очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России».



Глава Рослесхоза Иван Валентик в феврале говорил, что по итогам 2018 года Россия заготовила 228 млн куб. м древесины, при этом не более 20 млн куб. м было экспортировано в Китай в круглом виде, передавало агентство ТАСС. Он добавил, что тема ограничения экспорта в КНР никогда не устанавливалась «в смысле установления запрета» и рассматривалась только в рамках мер таможенно-тарифного регулирования. РБК