РФ может наложить запрет на экспорт леса в Китай
10:20 15.08.2019 Источник: РБК
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявилглава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал Кобылкин.
Он добавил, что в Китае за природу отвечают три министра и он уже попросил правоохранителей из КНР подключиться к решению проблемы, поскольку ему «очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России».
Глава Рослесхоза Иван Валентик в феврале говорил, что по итогам 2018 года Россия заготовила 228 млн куб. м древесины, при этом не более 20 млн куб. м было экспортировано в Китай в круглом виде, передавало агентство ТАСС. Он добавил, что тема ограничения экспорта в КНР никогда не устанавливалась «в смысле установления запрета» и рассматривалась только в рамках мер таможенно-тарифного регулирования. РБК
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комментарии(1)
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kolyasev 11:35 15.08.2019
Это не первое китайское предупреждение. Новость от 07.11.2018: Россия может закрыть экспорт древесины в Китай. Совет Федерации дал полгода главе Минприроды Дмитрию Кобылкину на решение проблемы с незаконной рубкой леса и поставками его на экспорт. Незаконный оборот древесины оценивается в 10 млн тонн ежегодно, а экспорт, преимущественно в Китай, постоянно растет. Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,
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