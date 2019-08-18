Microsoft вслед за другими IT-гигантами призналась в прослушке пользователей
11:05 15.08.2019 Источник: РБК
Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator, сотрудники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов, передает Reuters со ссылкой на представителя Microsoft.
Издание Motherboard обратило внимание, что в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась следующая фраза: «Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи».
Ранее прослушку признали в Facebook, Apple, Amazon и Google. Все они объясняют, что это необходимо для улучшения голосовых ассистентов или других сервисов. РБК
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