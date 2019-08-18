Целый ряд штатов оспорит решение администрации Трампа о выдаче виз
11:32 15.08.2019 Источник: Газета.Ru
Представители 13 штатов во главе с генеральным прокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали иск в связи с новым решением администрации главы страны Дональда Трампа об ограничении выдачи виз для людей с небольшим доходом. Об этом пишет The Hill со ссылкой на текст документа.
Как отмечается, иск подали к американскому министерству внутренней безопасности. В тексте говорится, что администрация Трампа хочет выдавать визу лишь богатым.
По словам Фергюсона, такое решение Трампа и его администрации может разрушить мечты многих людей, желающих стать американцами, а также навредить уже живущим в стране, оставив их без дома и медицинской помощи.
Этот иск также поддержал губернатор Вашингтона Джей Инсли.
«Вашингтон всегда будет государством, поддерживающим иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить», — сказал Инсли. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
- 18:33 17.08.2019
- Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
- 18:25 17.08.2019
- В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
- 16:45 17.08.2019
- Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
- 16:10 17.08.2019
- "Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
- 15:30 17.08.2019
- Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
- 14:50 17.08.2019
- В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
- 14:40 17.08.2019
- Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать