В России выросло число людей с синдромом Дауна

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России резко выросло число людей с синдромом Дауна. Этот показатель увеличился на 30% за последние пять лет.

Сейчас зарегистрировано около 19 тыс. пациентов, следует из статистического сборника министерства здравоохранения за 2018 год. В 2013 году их было 13,7 тыс.



Больше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в республике Ингушетия, Костромской области и республике Алтай, меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае, сообщает РИА Новости.



Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. Говорит Москва

