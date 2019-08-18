В России выросло число людей с синдромом Дауна
12:00 15.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России резко выросло число людей с синдромом Дауна. Этот показатель увеличился на 30% за последние пять лет.
Сейчас зарегистрировано около 19 тыс. пациентов, следует из статистического сборника министерства здравоохранения за 2018 год. В 2013 году их было 13,7 тыс.
Больше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в республике Ингушетия, Костромской области и республике Алтай, меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае, сообщает РИА Новости.
Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. Говорит Москва
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