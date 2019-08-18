Белоруссия повышает тарифы на транзит российской нефти

12:20 Источник: Эхо Москвы

Белоруссия утвердила повышение тарифов на транзит российской нефти. С 1 сентября они вырастут на 3,7%. В Минске пояснили, что это частичная компенсация недополученной выручки.

В апреле белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества российской нефти, которая идет по трубопроводу «Дружба» по территории республики в Европу. Выяснилось, что в нефти был опасный для оборудования и труб растворитель. От поставок из России отказались ряд потребителей в Европе. Эхо Москвы

