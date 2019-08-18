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Китай стягивает к Гонконгу отряды военной полиции - СМИ

12:32 15.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Китай стягивает отряды военной полиции к Гонконгу. У границы со специальным административным районом находятся несколько тысяч человек в военной форме, а также грузовики и бронетранспортеры, — сообщает агентство Франс-пресс.

Протесты в Гонконге начались больше двух месяцев назад. Причиной стал законопроект о выдаче жителей бывшей британской колонии, если они являются подозреваемыми, материковому Китаю.  Эхо Москвы

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