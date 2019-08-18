Минюст США направил властям Гибралтара запрос на арест иранского танкера Grace 1 - СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США подало ходатайство об аресте иранского танкера Grace 1, задержанного властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля. Как сообщает газета "Джибралтар кроникл" со ссылкой на Генпрокуратуру Гибралтара.

"Министерство юстиции США запросило арест иранского супертанкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово его освободить", - говорится в сообщении.

