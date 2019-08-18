0
0
1185
НОВОСТИ

КНР примет меры в ответ на введение США пошлин на китайский импорт на $300 млрд - Госсовет

13:32 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая будет вынуждено принять ответные меры на введение США ввозных пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму в 300 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.

"Такие шаги американской стороны нарушают консенсус, достигнутый между главами государств двух стран во время их встреч в Аргентине и Осаке, и идут вразрез с верным путем переговоров по урегулированию разногласий. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры", - цитируется заявление комитета в сообщении Министерства финансов КНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 17.08.2019
В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
0
307
20:51 17.08.2019
Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
0
351
20:07 17.08.2019
Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
0
382
18:33 17.08.2019
Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
0
338
18:25 17.08.2019
В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
0
390
16:45 17.08.2019
Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
0
476
16:10 17.08.2019
"Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
0
576
15:30 17.08.2019
Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
0
533
14:50 17.08.2019
В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
0
545
14:40 17.08.2019
Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
0
564

Возврат к списку