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НОВОСТИ

Волгоградские общественники готовятся к выборам

13:20 15.08.2019 Источник: НГ-Online

Общественная палата Волгоградской области (ОП ВО) подписала сегодня соглашения с 16 общественными организациями региона, которые готовы выставить своих наблюдателей в день выборов губернатора и депутатов областной Думы.

«Интерес к взаимодействию общественных организаций с Общественной палатой области в сфере контроля по защите избирательных прав граждан очень высок», – отметила председатель ОП ВО Татьяна Гензе.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе ОП ВО, подготовка наблюдателей начнется уже завтра, на специальном семинаре. Всего до 5 сентября планируется подготовить не менее полутора тысяч общественных наблюдателей.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора, депутатов регионального Заксобрания, а также около 3 тыс. депутатов местных органов самоуправления.

Андрей Серенко

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