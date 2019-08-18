Волгоградские общественники готовятся к выборам
13:20 15.08.2019 Источник: НГ-Online
Общественная палата Волгоградской области (ОП ВО) подписала сегодня соглашения с 16 общественными организациями региона, которые готовы выставить своих наблюдателей в день выборов губернатора и депутатов областной Думы.
«Интерес к взаимодействию общественных организаций с Общественной палатой области в сфере контроля по защите избирательных прав граждан очень высок», – отметила председатель ОП ВО Татьяна Гензе.
Как сообщили «НГ» в пресс-службе ОП ВО, подготовка наблюдателей начнется уже завтра, на специальном семинаре. Всего до 5 сентября планируется подготовить не менее полутора тысяч общественных наблюдателей.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора, депутатов регионального Заксобрания, а также около 3 тыс. депутатов местных органов самоуправления.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
- 18:33 17.08.2019
- Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
- 18:25 17.08.2019
- В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
- 16:45 17.08.2019
- Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
- 16:10 17.08.2019
- "Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
- 15:30 17.08.2019
- Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
- 14:50 17.08.2019
- В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
- 14:40 17.08.2019
- Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать