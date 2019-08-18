Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к рублю на Московской бирже поднялся на 0,6% и достиг уровня в 74,003 руб., свидетельствуют данные торгов на 13:14 мск.

В последний раз курс евро был выше 74 руб. 1 апреля текущего года.

