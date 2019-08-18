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НОВОСТИ

Ходорковский намерен создать новую структуру по поддержке гражданского общества в России

14:32 15.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Михаил Ходорковский объявил о создании новой структуры по поддержке в России гражданского общества. По мнению бывшего главы ЮКОСа, по мере нарастания протеста реакция властей будет все более жесткой, и в такой ситуации большое значение приобретает помощь и участие со стороны сил, которые находятся вне сферы контроля российских властей, — пишет в своем Фейсбуке Михаил Ходорковский.

Новая структура будет публичной и открытой для сотрудничества с общественными деятелями и политиками. Ходорковский подчеркнул, что финансироваться она будет исключительно за счет средств россиян. Эхо Москвы

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