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Медведев поручил представить к наградам экипаж, совершивший посадку A321 под Жуковским

15:00 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия экипажа A321, совершившего аварийную посадку в поле под Жуковским, заслуживают самой высокой оценки и награды. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, по итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет подготовить документы о том, чтобы представить их к государственным наградам", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что благодаря умелым действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу и гибель людей.

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