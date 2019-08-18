Около 3 млн украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около трех миллионов граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Общее число лиц, которые могут воспользоваться [новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке - прим. ТАСС] около 3 миллионов граждан Украины", - сказала она.

