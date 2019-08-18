0
0
1150
НОВОСТИ

Московский кредитный банк учит сотрудников противодействовать киберугрозам

15:33 15.08.2019

Московский кредитный банк (МКБ) для того, чтобы повысить информационную безопасность своей работы, обучает всех сотрудников как можно противостоять киберугрозам. В кредитном учреждении внедрена система, охватывающая весь персонал, в рамках которой действуют три основные программы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых выявленных схемах работы и технологиях кибермошенников, тестирование сотрудников.

Особое внимание в процессе учебы уделяют противодействию фишинговым рассылкам, вирусам-шифровальщикам, а так же используемым кибермошенниками схемам и принципам социальной инженерии.

«Сегодня, когда преступность в финансовой сфере все более смещается в информационную плоскость, мы стремимся максимально повысить  информированность сотрудников, обучить их, как правильно противостоять возникающим киберрискам, - говорит директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. - Внедренная в МКБ система обучения полностью создана силами нашего департамента и уже показала свою эффективность: сотрудники банка стали внимательнее относиться к внешним электронным письмам, вложениям и ссылкам, чаще сообщать о подозрительных активностях». 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 17.08.2019
В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
0
307
20:51 17.08.2019
Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
0
351
20:07 17.08.2019
Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
0
382
18:33 17.08.2019
Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
0
338
18:25 17.08.2019
В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
0
390
16:45 17.08.2019
Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
0
476
16:10 17.08.2019
"Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
0
576
15:30 17.08.2019
Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
0
533
14:50 17.08.2019
В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
0
545
14:40 17.08.2019
Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
0
564

Возврат к списку