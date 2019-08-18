Московский кредитный банк учит сотрудников противодействовать киберугрозам

15:33

Московский кредитный банк (МКБ) для того, чтобы повысить информационную безопасность своей работы, обучает всех сотрудников как можно противостоять киберугрозам. В кредитном учреждении внедрена система, охватывающая весь персонал, в рамках которой действуют три основные программы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых выявленных схемах работы и технологиях кибермошенников, тестирование сотрудников.

Особое внимание в процессе учебы уделяют противодействию фишинговым рассылкам, вирусам-шифровальщикам, а так же используемым кибермошенниками схемам и принципам социальной инженерии.

«Сегодня, когда преступность в финансовой сфере все более смещается в информационную плоскость, мы стремимся максимально повысить информированность сотрудников, обучить их, как правильно противостоять возникающим киберрискам, - говорит директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. - Внедренная в МКБ система обучения полностью создана силами нашего департамента и уже показала свою эффективность: сотрудники банка стали внимательнее относиться к внешним электронным письмам, вложениям и ссылкам, чаще сообщать о подозрительных активностях».