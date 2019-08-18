Московский кредитный банк учит сотрудников противодействовать киберугрозам
15:33 15.08.2019
Московский кредитный банк (МКБ) для того, чтобы повысить информационную безопасность своей работы, обучает всех сотрудников как можно противостоять киберугрозам. В кредитном учреждении внедрена система, охватывающая весь персонал, в рамках которой действуют три основные программы: учения по кибербезопасности, регулярное информирование о новых выявленных схемах работы и технологиях кибермошенников, тестирование сотрудников.
Особое внимание в процессе учебы уделяют противодействию фишинговым рассылкам, вирусам-шифровальщикам, а так же используемым кибермошенниками схемам и принципам социальной инженерии.
«Сегодня, когда преступность в финансовой сфере все более смещается в информационную плоскость, мы стремимся максимально повысить информированность сотрудников, обучить их, как правильно противостоять возникающим киберрискам, - говорит директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. - Внедренная в МКБ система обучения полностью создана силами нашего департамента и уже показала свою эффективность: сотрудники банка стали внимательнее относиться к внешним электронным письмам, вложениям и ссылкам, чаще сообщать о подозрительных активностях».
НОВОСТИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
- 18:33 17.08.2019
- Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
- 18:25 17.08.2019
- В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
- 16:45 17.08.2019
- Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
- 16:10 17.08.2019
- "Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
- 15:30 17.08.2019
- Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
- 14:50 17.08.2019
- В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
- 14:40 17.08.2019
- Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать