В ЦИК заявили о высоком уровне конкуренции на выборах в Мосгордуму

15:33

На выборах в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата из 426, подавших документы. По словам заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, только в двух округах столицы конкуренция составляет четыре кандидата на место в Мосгордуме, в остальных же округах претендентов на мандаты больше. "233 кандидата на 45 мандатов - это высокий уровень конкуренции", - уточнил Булаев, отметив, что такая ситуация позволит москвичам выбрать политиков, которые смогут достойно представлять их интересы в городском парламенте.Нужно отметить, что в нынешнем году в Москве 8 сентября в трех избирательных округах будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Желающие могут подать заявление о включении в список "электронных избирателей" до 4 сентября и в день голосования сделать свой выбор при помощи компьютера или смартфона. Участие в эксперименте добровольное, проголосовать можно будет и при помощи бумажного бюллетеня на избирательном участке.