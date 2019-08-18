В ЦИК заявили о высоком уровне конкуренции на выборах в Мосгордуму
15:33 15.08.2019
На выборах в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата из 426, подавших документы. По словам заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, только в двух округах столицы конкуренция составляет четыре кандидата на место в Мосгордуме, в остальных же округах претендентов на мандаты больше. "233 кандидата на 45 мандатов - это высокий уровень конкуренции", - уточнил Булаев, отметив, что такая ситуация позволит москвичам выбрать политиков, которые смогут достойно представлять их интересы в городском парламенте.
Нужно отметить, что в нынешнем году в Москве 8 сентября в трех избирательных округах будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Желающие могут подать заявление о включении в список "электронных избирателей" до 4 сентября и в день голосования сделать свой выбор при помощи компьютера или смартфона. Участие в эксперименте добровольное, проголосовать можно будет и при помощи бумажного бюллетеня на избирательном участке.
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