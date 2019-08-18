Роспотребнадзор назвал максимальный вес школьного портфеля
15:32 15.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Роспотребнадзор: вес портфеля без учебников для учащихся младших классов не должен превышать 700 гр. Для средних и старших классов — одного килограмма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в преддверии начала учебного года.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первого и второго классов — 1,5 кг, третьего и четвёртого классов — 2 кг, пятого и шестого классов — 2,5 кг, седьмого и восьмого — 3,5 кг, 9-11 классов — 4 кг, говорится в сообщении ведомства.
Там напомнили, что ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой конструкцией, обеспечивающей его полное прилегание к спине школьника и равномерное распределение веса. Говорит Москва
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