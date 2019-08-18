Мосгоризбирком направит материалы о подделке подписей в следственные органы

15:46

На попытки политиков добиться регистрации в качестве кандидатов в депутаты путем предоставления поддельных подписей избирателей нужно реагировать правоохранительным органам, заявили представители Мосгоризбиркома и Центризбиркома. Материалы на тех, кто предоставляет фальшивки планируют передавать на изучение следователям. "Мы в последние, наверное, четыре года либерально относились к таким проступкам - ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это надо прекращать. Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы по подделке подписей в следственные органы. Я думаю, что если несколько дел доведут до уголовной ответственности, количество желающих «рисовать» подписи сразу уменьшится», - сказал председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.