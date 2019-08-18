Мосгоризбирком направит материалы о подделке подписей в следственные органы
15:46 15.08.2019
На попытки политиков добиться регистрации в качестве кандидатов в депутаты путем предоставления поддельных подписей избирателей нужно реагировать правоохранительным органам, заявили представители Мосгоризбиркома и Центризбиркома. Материалы на тех, кто предоставляет фальшивки планируют передавать на изучение следователям. "Мы в последние, наверное, четыре года либерально относились к таким проступкам - ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили. Я думаю, что это надо прекращать. Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы по подделке подписей в следственные органы. Я думаю, что если несколько дел доведут до уголовной ответственности, количество желающих «рисовать» подписи сразу уменьшится», - сказал председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.
НОВОСТИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
- 18:33 17.08.2019
- Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
- 18:25 17.08.2019
- В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
- 16:45 17.08.2019
- Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
- 16:10 17.08.2019
- "Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
- 15:30 17.08.2019
- Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
- 14:50 17.08.2019
- В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
- 14:40 17.08.2019
- Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать