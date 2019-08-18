Лавров заявил, что РФ готова передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора - СМИ

16:00 Источник: Эхо Москвы

Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор. Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956-го года. Эхо Москвы

