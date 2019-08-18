Бомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории Кремля

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На территории Кремля нашли бомбу времён Великой Отечественной войны. Она была обезврежена в ледяном погребе, что стало причиной приостановки работы археологов в Большом Кремлёвском сквере.

Об этом сообщил журналистам комендант Московского Кремля Сергей Хлебников. По его словам, авиационная бомба лежала под большим слоем земли.



К настоящему моменту боеприпас эвакуировали. Говорит Москва

