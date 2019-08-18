Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
16:32 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лондонской полиции.
"Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского", - информировали в полиции.
Личность пострадавшего полицейского не раскрывается в связи с его пожеланием, отметили в Скотленд-Ярде.
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