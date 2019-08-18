В МИД заявили о "нечистоплотной интерпретации" со стороны СМИ слов Лаврова о Курилах

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД обвинил СМИ в «нечистоплотной интерпретации» слов Лаврова о Курилах. Ранее министр иностранных дел прокомментировал вопрос об островах на форуме «Территория смыслов».

В МИДе заявили радиостанции «Говорит Москва», что российские СМИ «нечистоплотно интерпретировали» слова Сергея Лаврова о Курилах.



«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией.



Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией».



В МИДе также добавили, что российская сторона готова продвигаться в диалоге с Японией только при условии признания ею в полном объёме итогов Второй мировой войны.



Сергей Лавров заявил о готовности России передать Японии острова Хабомаи и Шикотан на основании договора 1956 года. Он затронул эту тему, отвечая на вопрос участника форума «Территория смыслов», который проходит в Московской области.

