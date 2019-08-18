РФ и Нидерланды осуществляют закрытые контакты по поводу крушения в 2014 году Boeing над Донбассом

17:12 Источник: Интерфакс

Россия и Нидерланды продолжают консультации по поводу крушения в 2014 году малазийского авиалайнера на востоке Украины, сообщила "Интерфаксу" посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос.

"Мы взаимодействуем и решаем этот вопрос", - сказала посол в четверг, отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время консультации с Россией по поводу крушения малазийского "Боинга".



Она отметила, что Нидерланды находятся "в контакте с российскими заинтересованными сторонами, которые тоже занимаются этим вопросом", однако "стороны не делятся информацией с внешним миром".

