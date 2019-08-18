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Минюст предложил улучшить условия инвалидов в СИЗО

17:32 15.08.2019 Источник: Интерфакс

Минюст предложил улучшить условия для инвалидов 1 группы, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО). Ведомство предложило пакет поправок в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

"В целях гуманизации условий содержания под стражей лиц, являющихся инвалидами 1 группы, предлагается не применять к ним в качестве меры взыскания водворение в карцер", - говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, отмечают в Минюсте, для инвалидов 1 и 2 групп предлагается "устанавливать повышенные нормы питания в порядке, определяемом правительством РФ".

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