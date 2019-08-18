Минпросвещения РФ планирует утвердить новые ФГОС до декабря 2019 года
18:40 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ планирует утвердить новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) до декабря 2019 года. Об этом сообщила в четверг на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана в Казани замглавы министерства Ирина Потехина.
"Я хочу поблагодарить всех коллеги, которые участвовали в обсуждении новых ФГОС, это была огромная работа. <...> Мы планируем их утвердить до декабря 2019 года. И сразу же после этого начнем работу по оформлению примерных основных образовательных программ. Этот процесс завершим во втором квартале 2020 года", - сказала она.
По словам Потехиной, также будет проводиться работа по обновлению учебников.
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