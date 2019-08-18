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НОВОСТИ

Пилота Дамира Юсупова наградят мусульманским орденом

18:00 15.08.2019 Источник: НГ-Online

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин наградит командира воздушного судна Дамира Юсупова, который героически проявил себя при посадке самолёта с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, медалью Совета муфтиев России «За заслуги», сообщает пресс-служба религиозной организации.

«Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили поистине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолёт Москва-Симферополь. Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа. В Священном Коране сказано: «...кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всему человечеству», - сказал мусульманский деятель.

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