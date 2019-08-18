Пилота Дамира Юсупова наградят мусульманским орденом

18:00 Источник: НГ-Online

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтийнаградит командира воздушного судна, который героически проявил себя при посадке самолёта с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, медалью Совета муфтиев России «За заслуги», сообщает пресс-служба религиозной организации.«Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили поистине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолёт Москва-Симферополь. Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа. В Священном Коране сказано: «...кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всему человечеству», - сказал мусульманский деятель.