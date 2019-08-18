Гибралтар решил отпустить иранский танкер
19:20 15.08.2019 Источник: Интерфакс
Судебные власти Гибралтара постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, сообщает газета The Gibraltar Chronicle.
В решении суда, на которое ссылается газета, говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".
"Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", - цитирует издание в "Твиттере" решение.
По его данным, на этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо принял решение об освобождении танкера.
Газета отмечает, что пока неясно, когда именно танкер покинет Гибралтар.
Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна.
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