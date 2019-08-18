Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в 2020 г. из Челябинска в Петербург

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить г.Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС", - отмечается в указе.

