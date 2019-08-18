Трехлетний мальчик, пропавший два дня назад в омском лесу, найден живым

20:40 Источник: Интерфакс

Поисковая группа обнаружила живым трехлетнего мальчика, поиски которого велись с 13 августа в Омской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в ГУ МЧС по региону.

"Ребенок найден в полутора километрах от того места, где он пропал, в болотистой местности", - сказала представитель МЧС в четверг.



Ребенка нашли члены поисковой группы, в составе которой были добровольцы и бойцы Росгвардии.



Как сообщалось, ребенок пропал днем 13 августа в Большереченском районе Омской области. Родители, приехавшие в лес для сбора ягод, оставили его одного в салоне автомобиля. Вернувшись к машине через 15 минут и обнаружив пропажу ребенка, они около трёх часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию.

