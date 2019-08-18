Для Крыма и Донбасса будет подготовлена концепция переходного правосудия - офис Зеленского
21:20 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что "с целью восстановления мира и законности в Крыму и Донбассе" будет подготовлена концепция переходного правосудия. Об этом он сообщил в четверг в "Фейсбуке", информируя об итогах встречи с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и так называемым прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым.
"Будет подготовлена концепция переходного правосудия",- сообщил Рябошапка, который уже заявлял, что готов сменить Юрия Луценко на посту генпрокурора.
По его словам, на совещании обсуждены приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины. "Среди основных идей - необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - написал Рябошапка.
Кроме того, один из приоритетов - ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, добавил он.
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