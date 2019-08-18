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Трамп задумал купить Гренландию - WSJ

09:00 16.08.2019 Источник: Газета.Ru

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Кроме того, согласно изданию, Трамп слушал обсуждения касательно ресурсов острова и его геополитического значения.

Помимо этого, уточняется, что президент попросил провести правовую экспертизу данного проекта.

Как подчеркивается, некоторые советники Трампа назвали его план экономически целесообразным, другие считают, что это всего лишь «мимолетное увлечение» главы государства.  Газета.Ru

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