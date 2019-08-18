Россия продолжает сокращать вложения в госбумаги США

09:05 Источник: РБК

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.

Россия начала активно избавляться от американский облигаций с весны 2018 года. Если в начале прошлого года вложения России в долговые бумаги США составляли более $90 млрд, то летом 2018 года объем вложений уже составлял около $15 млрд. РБК