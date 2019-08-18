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Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана

09:20 16.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама. Ракета была выпущена с территории Ливана, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник.

По его словам, в 23:06 (время совпадает с московским) сирийские военные «зафиксировали вражеский объект, направляющийся из северного Ливана» в сторону Масьяфа. Силы ПВО «немедленно поразили объект и уничтожили его до того, как он достиг цели».  Коммерсантъ

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