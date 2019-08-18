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Из-за тайфуна шесть сел в Приморье оказались отрезанными от внешнего мира

09:32 16.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Приморье из-за тайфуна «Кросса» шесть сёл оказались отрезанными от внешнего мира. Это произошло в Красноармейском районе, говорится на сайте краевой администрации. Затоплены подъезды к населённым пунктам.

Местные власти уверяют, что в сёла заранее доставили продукты, и там нет проблем со связью и электричеством.  Эхо Москвы

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