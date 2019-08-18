Президент Индонезии официально предложил перенести столицу на остров Калимантан
10:00 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Индонезии Джоко Видодо выступил в пятницу с официальным предложением перед парламентом о переносе столицы государства из города Джакарта на остров Калимантан (Борнео). Об этом он заявил во время торжественной речи, посвященной 74-й годовщине независимости республики. Его слова приводит агентство Рейтер.
"Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на [остров] Калимантан", - сказал Видодо.
Президент заверил собравшихся, что новая столица не только станет символом национальной самобытности, но и продемонстрирует прогресс индонезийского народа в его стремлении к экономическому равенству и справедливости. В то же время индонезийский лидер пока отказался раскрыть, какой именно город станет столицей республики.
2 августа правительство Индонезии утвердило план переноса столицы республики из Джакарты на остров Калимантан в центре страны. Впервые Видодо предложил перенести индонезийскую столицу в начале апреля этого года. Власти оценили проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов. Начало строительства запланировано на 2021 год.
Нынешняя столица Индонезии Джакарта страдает от устаревшей инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Согласно докладу компании Inrix, индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.
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