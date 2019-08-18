Россияне "променяли" хлеб и картофель на фрукты и овощи - исследование

10:05 Источник: РБК

За последние 40 лет — с 1980 по 2018 год — россияне существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и овощей. Это следует из данных Росстата.

По данным ведомства, в 1980 году на каждого россиянина ежегодно в среднем приходилось 112 кг хлеба, 117 кг картофеля, 92 кг овощей и бахчевых и 35 кг фруктов и ягод. В 2018 году ситуация обратная: 96 кг хлеба, 59 кг картофеля, 104 кг овощей и 74 кг фруктов. Также на несколько килограмм упало потребление сахара — c 35 до 31. Кроме того, за 40 лет россияне увеличили в своем рационе количество мяса и рыбы — 70/89 кг и 17/22 кг соответственно. РБК