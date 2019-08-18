В Гонконге "человек-паук" разместил флаг с призывом о мире на небоскребе
10:32 16.08.2019 Источник: Газета.Ru
Французский скалолаз Ален Робер, который известен под прозвищем Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг с призывом о мире. Об этом сообщает Deccan Herald.
Как отмечается, данный жест стал призывом к Китаю и Гонконгу примириться на фоне многочисленных протестов, которые охватили административный район с весны 2019 года.
В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, одетый в альпинистское снаряжение, размещает полотно, в верхней части которого изображены флаги Китая и Гонконга.
Под ними на полотне изображено символическое рукопожатие.
Уточняется, что небоскреб, на котором был размещен флаг, принадлежит азиатскому бизнесмену Ли Ка-Шину, который также призывал до этого прекратить протесты. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
- 18:33 17.08.2019
- Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
- 18:25 17.08.2019
- В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
- 16:45 17.08.2019
- Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
- 16:10 17.08.2019
- "Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
- 15:30 17.08.2019
- Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
- 14:50 17.08.2019
- В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
- 14:40 17.08.2019
- Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать