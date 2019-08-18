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В Гонконге "человек-паук" разместил флаг с призывом о мире на небоскребе

10:32 16.08.2019 Источник: Газета.Ru

Французский скалолаз Ален Робер, который известен под прозвищем Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг с призывом о мире. Об этом сообщает Deccan Herald.

Как отмечается, данный жест стал призывом к Китаю и Гонконгу примириться на фоне многочисленных протестов, которые охватили административный район с весны 2019 года.

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, одетый в альпинистское снаряжение, размещает полотно, в верхней части которого изображены флаги Китая и Гонконга.

Под ними на полотне изображено символическое рукопожатие.

Уточняется, что небоскреб, на котором был размещен флаг, принадлежит азиатскому бизнесмену Ли Ка-Шину, который также призывал до этого прекратить протесты.  Газета.Ru

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