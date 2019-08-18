Проект Серебренникова "Платформа" стоил больше выделенных из бюджета средств - экспертиза
11:00 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что осуществленный им проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. Об этом говорится в экспертизе, выводы которой зачитала в пятницу судья в Мещанском суде Москвы.
"Осуществление проекта "Платформа" было значительным культурным явлением", - зачитала выводы экспертов судья Ирина Аккуратова, после чего привела их заключение о том, что сумма расходов на реализацию такого проекта должна была превышать государственные субсидии. В то же время установить порядок расходования средств эксперты не смогли из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов.
В то же время повторная экспертиза, проведенная по делу о хищениях в "Седьмой студии", не смогла установить сумму расходов организации из-за отсутствия финансовых документов.
"Не представляется возможным установить общую сумму расходов "Седьмой студии" в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы", - зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.
Судья ранее по собственной инициативе приостановила слушания по существу дела и назначила повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово- экономическую экспертизу. Это решение было принято в связи с тем, что результаты предыдущей экспертизы, проведенной на стадии предварительного следствия, вызывали возражения у защиты фигурантов. Адвокаты обвиняемых считали, что у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы, и попросили суд провести финансовую и искусствоведческую экспертизы. По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.
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