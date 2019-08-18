Торговая война США с Китаем будет "довольно короткой", считает Трамп

11:05 Источник: РБК

Торговая война США и Китая будет «довольно короткой», так как Пекин настроен заключить с Вашингтоном сделку. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я думаю, что чем дальше она [война] заходит, тем сильнее мы [США] становимся. У меня есть ощущение, что она будет довольно короткой», — сказал он и в очередной раз отметил, что американская сторона проводит «очень хорошие переговоры» с КНР. РБК