В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой
11:32 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии - автономии в составе королевства - как неправдоподобную шутку. Соответствующую позицию экс-члены правительства Дании изложили в пятницу на своих страницах в "Твиттере".
"Это, должно быть, первоапрельская шутка - но совсем не в сезон!" - написал бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.
"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.
"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли…" - отметил бывший министр развития Сорен Пинд.
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