В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии - автономии в составе королевства - как неправдоподобную шутку. Соответствующую позицию экс-члены правительства Дании изложили в пятницу на своих страницах в "Твиттере".

"Это, должно быть, первоапрельская шутка - но совсем не в сезон!" - написал бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.



"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.



"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли…" - отметил бывший министр развития Сорен Пинд.

