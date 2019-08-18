В Канаде волк напал на туристов, спящих в палатке
12:05 16.08.2019 Источник: Газета.Ru
В канадском национальном парке Банф волк совершил нападение на спящих туристов. Об этом передает CBC News.
Сообщается, что хищник атаковал семью. В палатке ночевали муж, жена и их два сына. Как отмечается, отбиться от волка удалось главе семейства при помощи туриста из лагеря, находившегося по соседству. При этом известно, что мужчина получил ранения и порезы из-за схватки с хищником.
Также уточняется, что самого волка впоследствии убили сотрудники агентства «Парки Канады».
Ранее сообщалось, что жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica. Газета.Ru
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