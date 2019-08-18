Отечественные промышленные предприятия повышают производительность труда

12:20

Повышение эффективности работы предприятий, способствующее улучшению условий труда и росту средней заработной платы, возможно при активном внедрении современных бизнес-процессов и технологий на производстве. Такое мнение было озвучено в ходе совещания по операционным исследованиям, организованного Алюминиевой ассоциацией на производственной площадке ГК «Москабельмет».



Один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России рассказал участникам мероприятия о результатах внедрения современных IT-решений в области оптимизации контроля качества, логистики, а также сокращения издержек.

«Уже сегодня мы внедрили специальные системы контроля, применяем IP-телефонию и электронный документооборот, вводим штрихокодирование продукции. Главная цель – довести брак с текущих сотых долей процента до нуля», - отметил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Новое направление деятельности Алюминиевой ассоциации «Операционные исследования» включает в себя проведение мероприятий по внутреннему аудиту производства, улучшению коммуникаций между поставщиками и потребителями алюминия, в т.ч. по качеству продукции, снижению издержек и сокращению сроков отгрузки продукции конечным поставщикам. Так, практика внедрения бизнес-систем на заводах-производителях колесных дисков в Красноярском крае позволила заводам «SKAD» и «K&К» значительно увеличить производство продукции.

Помимо этого, например, внедрение программы обучения «Бизнес Системы» (Программа БС) в подготовке кадрового резерва на Иркутском алюминиевом заводе позволило повысить уровень квалификации специалистов и стимулировать рост средней заработной платы на предприятии (сейчас она превышает 60 тыс. руб.). Программа информирует кандидатов обо всех производственных цепочках предприятия: от поступления сырья до получения готовой продукции. Кроме того, во время обучения кандидаты больше концентрируются на потребностях бизнеса и стратегических целях компании, а также могут полностью реализовать свой потенциал.

«На базе Алюминиевой ассоциации можно и нужно аккумулировать знания и экспертизу для реализации инициатив по улучшению производственных процессов на предприятиях отрасли и партнеров нашей организации. Сокращение издержек, минимизация брака, мотивация персонала на постоянное обучение новым компетенциям – такой комплекс мер позволит поставлять на рынок более качественную продукцию. А специалисты – смогут постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки», - заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

По информации Алюминиевой ассоциации



