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Более 20% детей в РФ рождаются вне брака - Росстат

13:05 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятая часть новорожденных в РФ появляется на свет вне брака, чаще всего их мамам от 30 до 34 лет. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных на сайте статистического ведомства.

В 2018 году в России родилось 1,6 млн детей, из них 21,2% - дети, родившиеся у женщин, которые не состоят в официальном браке. В общей сложности это 340 тысяч младенцев. В 2017 году доля рожденных вне брака, по данным Росстата, была такой же - 21,2% от общего числа новорожденных.

Самый "популярный" возраст для рождения ребенка вне брака, согласно данным Росстата, от 30 до 34 лет. Более 90 тыс. младенцев в 2018 году появились у женщин этой возрастной категории.

Чаще всего решаются на рождение ребенка незамужние женщины в Москве (24,3 тыс. детей). На втором месте - Московская область (16 тыс. детей) и на третьем - Чеченская республика (12,5 тыс. детей).

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