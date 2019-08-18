Сергей Пускепалис станет художественным руководителем Театра имени Волкова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер и режиссер Сергей Пускепалис, занимающий пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, стал победителем конкурса концепций развития Театра имени Волкова и будет назначен его художественным руководителем.

"Подавляющим большинством голосов победила концепция Сергея Пускепалиса", - сказал замминистра культуры РФ Павел Степанов по итогам очной защиты концепций в Министерстве культуры РФ в пятницу.

